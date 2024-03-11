«Ни копейки»: Орбан заявил, что Трамп отказался давать деньги Киеву

В случае победы на президентских выборах Дональд Трамп прекратит «финансирование войны» на Украине, чтобы скорее наступил мир, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Уже сейчас однопартийцы Трампа борются с выделением новой помощи киевскому режиму.

Виктор Орбан посетил США по приглашению экс-президента Дональда Трампа и обсудил с ним вопросы сотрудничества Штатов с Венгрией и другими странами, включая Украину. Орбан отметил, что при Трампе Штаты за долгое время не развязали ни одного вооруженного конфликта. Экс-президент намерен проводить мирную политику и в случае возвращения в Белый дом.

«Он четко сказал, что его цель – добиться мира на Украине. Дональд Трамп не даст Украине ни копейки. Если Америка не даст денег, европейцы в одиночку не смогут профинансировать эту войну, и тогда она закончится», – приводит слова премьера портал Hirado.

Орбан отметил, что европейские страны тратят на поддержку киевского режима огромные суммы, которые нужны для обеспечения собственной безопасности региона. Он заявил, что пришло время перевооружения в Европе.

«Он не хочет финансировать безопасность Европы вместо европейцев. У нас должна быть своя армия, своя техника», – сказал Орбан.

Белый дом уверен, что проект о выделении помощи иностранным государствам, включая Украину, получит полное одобрение, если спикер Палаты представителей США Майк Джонсон вынесет документ на голосование. Ранее Джонсон остался единственным, кто не согласился отдавать бюджетные деньги на нужды Киева без гарантий решения миграционного вопроса. Теперь американские власти прорабатывают вопрос передачи средств Украине в виде кредита.

Будапешт, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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