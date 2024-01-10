Трамп заявил, что США не придут на помощь ЕС, если тот подвергнется нападению

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что экс-президент США Дональд Трамп ранее в частном порядке предупреждал, что если Евросоюз подвергнется вооруженному нападению, Соединенные Штаты на помощь не придут, – сообщает в среду, 10 января, издание Politico.

Как пишет издание, «Бретон напомнил, что заявление об отказе в помощи ЕС бывший хозяин Белого дома сделал на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в 2020 году в беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сам Бретон присутствовал на этой встрече. Как утверждает еврокомиссар, Трамп тогда сказал фон дер Ляйен, что «вы должны понять, что если Европа подвергнется атаке, мы никогда не придем помогать вам и поддерживать вас».

«Трамп тогда также отметил, что «НАТО мертво и США выйдут из альянса». Он может вернуться. Поэтому сейчас, больше чем когда-либо, мы осознаем, что мы сами по себе, конечно. Мы являемся членами НАТО, почти все. Конечно, у нас есть союзники, но у нас нет другого выбора, кроме как значительно увеличить эти показатели и быть готовыми, что бы ни случилось»,– заявил Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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