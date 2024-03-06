В Белом доме назвали условие, при котором Палата представителей проголосует за пакет помощи Украине

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 6 марта, заявила, что если спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон вынесет на голосование законопроект о дополнительных бюджетных ассигнованиях для помощи Киеву, то он получит значительную поддержку законодателей, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Карин Жан-Пьер сказала: «Проект с дополнительными ассигнованиями для помощи Украине получит поддержку подавляющего большинства, если спикер Палаты представителей вынесет его на голосование. Спикер должен вынести на обсуждение этот законопроект. Если Джонсон заботится о национальной безопасности США и отбросит политику в сторону, он должен вынести на голосование эту инициативу».

«Спикер, затягивая принятие законопроекта, оказывает помощь России. Мы видели, что происходило на поле боя в течение последних недель из-за бездействия Конгресса. Когда лидеры обеих фракций из обеих палат Конгресса были на прошлой неделе на встрече с президентом Байденом, здесь находился директор ЦРУ, и он рассказал об ужасных последствиях для Украины. …Мы должны встать на ее защиту. Спикеру необходимо вынести на голосование законопроект по национальной безопасности с дополнительными бюджетные ассигнованиями. Мы уверены, что в Палате представителей он получит поддержку подавляющего большинства», – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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