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Вторник, 5 ноября 2024, 14:47 мск

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Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Москва готова к переговорам с Киевом об урегулировании конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами, в том числе, из недружественных государств. По его словам, проблема заключается в позиции нынешних властей Украины.

«Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе – в самом начале этого конфликта – вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны. Однако украинская сторона по совету извне, об этом заявили официальные лица Украины, этот договор отвергла», – сказал Путин.

В то же время глава государства назвал ошибкой попытки нанести стратегическое поражение России в ходе конфликта на Украине. «Взятый рядом западных государств по сути враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея в виду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочный. Такие иллюзорные расчеты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность российского народа», -констатировал он.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что Россия всегда остается приверженной логике взаимовыгодного сотрудничества со странами и не стремится к конфронтации. «Хочется верить, что рациональный, взвешенный взгляд на сотрудничество с Россией вновь возобладает», – заявил российский лидер.

Москва, Анастасия Смирнова

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