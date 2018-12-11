Паслер прокомментировал ожидаемое назначение Бидонько в вице-губернаторы Свердловской области

В политических кругах Свердловской области уже несколько недель активно курсирует информация о возвращении бывшего премьера Дениса Паслера в регион. На этот раз его прочат в депутаты Госдумы по округу, где ранее избирался Сергей Бидонько. Последнего же, согласно неофициальной информации, могут назначить в вице-губернаторы Свердловской области на позицию, освободившуюся после увольнения Владимира Тунгусова.

Слухи о своем возвращении в уральскую политику сегодня на пресс-конференции прокомментировал лично Денис Паслер. Отвечая на вопрос РИА «Новый День» он, в частности, сообщил: «Насколько я знаю, Бидонько пока никуда не ушёл. Но раз эта информация активно обсуждается в политических кругах Свердловской области, то, наверно, это произойдёт. Когда случится, будем подправлять коллегу.

Что касается меня, то я пока никуда не собираюсь уходить. По крайней мере, в ближайшее время».

Напомним, на сегодняшний день кадровых решений по замещению вакантного поста вице-губернатора глава области Евгений Куйвашев не принял.

Екатеринбург, Елена Васильева

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