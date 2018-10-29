Депутат Бидонько категорически отвергает версии о его возращении на Урал в качестве губернатора или его зама

В свердловском истеблишменте с конца прошлой недели курсируют слухи о скором возвращении в регион экс-министра строительства, а ныне депутата Госдумы РФ Сергея Бидонько. По одной из версий, парламентарию готовят место вице-губернатора по внутренней политике взамен уволенного Владимира Тунгусова.

Однако на днях появились информация из Москвы, что кадровые перестановки на Среднем Урале будут куда более серьезными. «Евгений Куйвашев скоро уйдет с поста губернатора. Вместо него врио будет назначен Сергей Бидонько. Это удобная кандидатура для Кремля», – рассказал источник агентства в Госдуме со ссылкой на высокопоставленного политика.

Стоит отметить, что эти сообщения укладываются в общий тренд о смене власти в Свердловской области. Наблюдатели полагают, что в случае победы Екатеринбурга в борьбе за «Экспо-2020», Куйвашев уйдет на повышение и будет курировать подготовку к выставке из столицы. Именно этим объясняются длительные заграничные командировки главы региона и «зависшая» реформа аппарата свердловского правительства.

Впрочем, Сергей Бидонько в беседе с корреспондентом РИА «Новый День» сообщения о своем скором назначении опровергает. «Нет, я ничего не слышал об этом, и не знаю, откуда берутся такие слухи. Мне кажется, это что-то из области фантастики. Выборы губернатора области прошли только в прошлом году. Евгений Владимирович абсолютно на месте, с очень хорошими позициями, с желанием работать дальше и большими планами», – заявил депутат.

Напомним, Сергей Бидонько до 2014 года работал главой администрации Карпинска, после чего был приглашен на должность областного министра строительства. Осенью 2016 года он выиграл выборы в Госдуму, баллотировавшись от «Единой России» по Серовскому избирательному округу. В настоящий момент занимает пост заместителя председателя комитета по транспорту и строительству ГД.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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