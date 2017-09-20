Депутат Госдумы Бидонько пошел в «Пусть говорят» из-за «Бухты Квинс»

Депутат Госдумы РФ Сергей Бидонько принял участие в съемках передачи «Пусть говорят». Передача была посвящена скандалу с обманутыми пайщиками коттеджного поселка «Бухта Квинс». Бидонько, который до избрания в нижнюю палату парламента был главой свердловского минстроя, по всей видимости, снимался для «Первого канала» именно в этом амплуа.

«В студию были приглашены российский эстрадный певец, пианист и исполнитель Михаил Шуфутинский, певец Виктор Салтыков, певец и музыкальный продюсер Андрей Разин, а так же пайщики кооператива «Бухта Квинс», – написал депутат в своем инстаграме.

Кстати, главного участника скандала с обманутыми пайщиками «Бухты Квинс», шансонье Александра Новикова на съемки не пустили следователи. Певец является обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, 65 человек вложили в проект порядка 150 миллионов рублей, но обещанного жилья на берегу озера Шарташ так и не получили. Все работы остановились в 2011 году на стадии строительства трех коробок будущих малоэтажных зданий. Трое обвиняемых якобы перевели деньги пайщиков себе на счета и прекратили строительство. Шансонье все это опровергает, заявляя, что деньги пайщиков не похищены, а коттеджный поселок почти достроен. Новиков считает, что дело против него заказное, всему виной – другое громкое дело его оппонента, топ-менеджера овощебазы №4 и коммерсанта Ивана Обухова, по которому артист проходит свидетелем.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.09.17

На Урале будут судить женщину, обманувшую в соцсетях свыше 200 человек. / Под Нижним Тагилом дети сломали 11 надгробных памятников (ФОТО). / 20 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»