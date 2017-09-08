Следователь не пускает шансонье Новикова в передачу «Пусть говорят»

Следователи отказываются отпустить «уголовного барда» Александра Новикова в Москву для участия в передаче «Пусть говорят», съемки которой намечены на 13 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает в своем фейсбуке сам Новиков. «Следствие отказывается дать мне разрешение на поездку в Москву для участия в передаче «Путь говорят», съемки которой назначены на 13 сентября. Формальное основание для отказа: предстоящие следственные действия. Однако предварительное следствие закончено и никаких следственных действий быть не может», – заявил он. По словам Новикова, передача все равно состоится – он намерен принять в ней участие по скайпу. Он также анонсировал участие в ней своих друзей Михаила Шуфутинского, Никиты Высоцкого и других.

Напомним, сейчас Новиков проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве с деньгами пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс». По версии следствия, 65 человек вложили в проект порядка 150 миллионов рублей, но обещанного жилья на берегу озера Шарташ так и не получили. Все работы остановились в 2011 году на стадии строительства трех коробок будущих малоэтажных зданий. Трое обвиняемых якобы перевели деньги пайщиков себе на счета и прекратили строительство. Шансонье все это опровергает, заявляя, что деньги пайщиков не похищены, а коттеджный поселок почти достроен. Новиков считает, что дело против него заказное, всему виной – другое громкое дело его оппонента, топ-менеджера овощебазы №4 и коммерсанта Ивана Обухова, по которому артист проходит свидетелем.

Екатеринбург, Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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