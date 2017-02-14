Некто Хренов. Сеанс саморазоблачения от Александра Новикова / Бард дал понять, что фактическим «инвестором» «Бухты Квинс» является он сам

Александр Новиков сегодня допустил оговорку, позволяющую раскрыть имя реального инвестора, выкупившего восемь паев членов ПЖСК «Бухты Квинс», а потом прекратившего выплаты. Судя по словам Новикова, таинственным инвестором является он сам.
Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня Александр Новиков заявил, что представитель инвестора застройки ПЖСК «Бухта Квинс» подал заявление в полицию с требованием привлечь лидера пайщиков Зилю Булатову к ответственности за якобы имевшиеся с ее стороны незаконные претензии на деньги инвестора. В ходе общения с журналистами Новиков проговорился, назвав имя, фамилию и отчество полномочного представителя инвестора – Хренов Александр Ярославич.
Так совпало, что именно Хренов Александр Ярославич числится учредителем либо руководителем, либо и тем и другим, коммерческих предприятий, однозначно связанных с Александром Новиковым. Так, например, Александр Хренов возглавляет ООО «Светояр», 80% Уставного капитала которого принадлежит Александру Новикову. Он же числится генеральным директором и соучредителем ООО «СК «Содружество», долю в котором ему передал прежний владелец – Александр Новиков.
Из этого следует закономерный вывод о том, что реальным инвестором «Бухты Квинс» стал Александр Новиков – после попытки ГСУ отправить его под домашний арест. Еще одним косвенным подтверждением является тот факт, что при продаже своих паев, по данным СМИ, пайщики заключали договора с некими поклонницами творчества барда.
Отметим, сегодня бард напомнил, что прокуратура изъяла дело о мошеничестве в «Бухте Квинс» из ГСУ ГУ МВД по Свердловской области и передала его в СУ СК РФ по Свердловской области. Автор песни «Дядя Юра прокурор» не сомневается, что дело в отношении него будет прекращено.
На данный момент выплаты пайщикам приостановлены.
Екатеринбург, Максим Бородин
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