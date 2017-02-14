Некто Хренов. Сеанс саморазоблачения от Александра Новикова / Бард дал понять, что фактическим «инвестором» «Бухты Квинс» является он сам

Публикации за 14.02.17

Александр Новиков сегодня допустил оговорку, позволяющую раскрыть имя реального инвестора, выкупившего восемь паев членов ПЖСК «Бухты Квинс», а потом прекратившего выплаты. Судя по словам Новикова, таинственным инвестором является он сам.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня Александр Новиков заявил, что представитель инвестора застройки ПЖСК «Бухта Квинс» подал заявление в полицию с требованием привлечь лидера пайщиков Зилю Булатову к ответственности за якобы имевшиеся с ее стороны незаконные претензии на деньги инвестора. В ходе общения с журналистами Новиков проговорился, назвав имя, фамилию и отчество полномочного представителя инвестора – Хренов Александр Ярославич.

Так совпало, что именно Хренов Александр Ярославич числится учредителем либо руководителем, либо и тем и другим, коммерческих предприятий, однозначно связанных с Александром Новиковым. Так, например, Александр Хренов возглавляет ООО «Светояр», 80% Уставного капитала которого принадлежит Александру Новикову. Он же числится генеральным директором и соучредителем ООО «СК «Содружество», долю в котором ему передал прежний владелец – Александр Новиков.

Из этого следует закономерный вывод о том, что реальным инвестором «Бухты Квинс» стал Александр Новиков – после попытки ГСУ отправить его под домашний арест. Еще одним косвенным подтверждением является тот факт, что при продаже своих паев, по данным СМИ, пайщики заключали договора с некими поклонницами творчества барда.

Отметим, сегодня бард напомнил, что прокуратура изъяла дело о мошеничестве в «Бухте Квинс» из ГСУ ГУ МВД по Свердловской области и передала его в СУ СК РФ по Свердловской области. Автор песни «Дядя Юра прокурор» не сомневается, что дело в отношении него будет прекращено.

На данный момент выплаты пайщикам приостановлены.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 14.02.17

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