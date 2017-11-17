Прокуратура запросила реальные сроки фигурантам дела о мошенничестве с землями шансонье Новикова

В Сысертском районном суде состоялись прения сторон по делу о мошенничестве с землями барда Александра Новикова, в ходе которых государственный обвинитель запросил сроки фигурантам громкой «уголовки».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представитель прокуратуры попросил назначить всем обвиняемым по четыре года реального лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом нашему агентству сообщили сегодня в канцелярии судебной инстанции.

По делу о незаконно отчужденных участках земли проходят бизнесмен Иван Обухов, второй топ-менеджер овощебазы №4 Виктор Новиков (однофамилец барда) и гендиректор ООО «Светояр» Лариса Ассонова. Третьим отделом по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области в отношении них было возбуждено дело по части 3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). Касается оно попытки крупного хищения земель – речь идет о 400 гектарах в Сысертском районе, принадлежавших ООО «Светояр». Соучредителем этой фирмы является бард Александр Новиков, соответственно, Ассонова выступала раньше его деловым партнером.

По версии следствия, злоумышленники в 2015 году предприняли попытку незаконной покупки права собственности на земли в Сысертском районе, которые ввиду своего федерального значения находятся в управлении Росимущества. Там, по некоторым данным, фигуранты дела намеревались создать Уральский индустриальный парк. Этот проект лоббировали шансонье Новиков и еще один его бизнес-партнер – бывший замминистра экономики области Михаил Шилиманов. Общая стоимость земельных участков составила более 88 миллионов рублей. Однако обвиняемым не удалось довести задуманное до конца – в ситуацию вменялись правоохранительные органы.

Новиков и Шилиманов посчитали, что сделка была совершена незаконно, без их ведома. Они остановили оформление документов и инициировали расследование. Также были поданы документы в арбитраж к ООО «Светояр» и ООО «УК Уктус» о признании сделки по продаже спорной земли в Сысертском районе недействительной.

Обухов и Новиков входят в команду скончавшейся предпринимательницы Татьяны Русиной, завладевшей овощебазой №4 после того, как был осужден бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, жена которого ранее руководила этим предприятием. Русина была одним из ключевых свидетелей обвинения. Изначально дело направлялось для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд, но позже его передали в Сысертский суд.

Отметим, что Александр Новиков и Михаил Шилиманов и сами проходят в качестве обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере с пайщиками поселка «Бухта Квинс».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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