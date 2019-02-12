Новиков подал в суд на Шилиманова и попросил признать его банкротом

Худрук театра эстрады в Екатеринбурге, исполнитель шансона Александр Новиков подал иск в Свердловский арбитражный суд с требованием признать банкротом бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Согласно картотеке дел, заявление подано вчера. Сумма исковых требований ‒ 10 млн 198 тысяч 785 рублей.

Напомним, Новиков и Шилиманов были бизнес-партнерами при строительстве скандально известного коттеджного поселка «Бухта Квинс». В конце 2015 года было возбуждено громкое уголовное дело о хищении более 50 миллионов рублей у порядка 60 пайщиков «Бухты Квинс». Обвиняемыми по нему проходят Новиков и Шилиманов. Первого первоначально поместили под домашний арест, второго ‒ отправили в СИЗО, но затем мера пресечения обоим была изменена на подписку о невыезде.

Главным оппонентом Новикова и Шилиманова выступала председатель кооператива пайщиков Зиля Булатова. В начале этого года ее оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что она препятствовала перечислению выплат трем пайщикам, которые покинули ЖСК. По этому факту также было возбуждено уголовное дело, решение выносил мировой судья Ленинского района Екатеринбурга.

Что касается дела, по которому обвиняемыми проходят Новиков и Шилиманов, то дата слушаний по нему еще не назначена. О его прекращении речи не шло, хотя шансонье летом прошлого года заявлял, что «проблемы «Бухты Квинс» больше не существует». «Дома достроены и сданы. Сегодня Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области подписал заключение о соответствии построенного объекта», – говорил в июле Новиков.

Напомним также, что следствие по уголовному делу о хищении средств пайщиков было завершено в мае 2018-го. Одна из фигуранток Лариса Ассонова была приговорена к 4 годам колонии общего режима. Роль ее заключалась в том, что она по фиктивным договорам перечисляла деньги пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» на счета фирм-однодневок, после чего, по версии следствия, присваивала их вместе с сообщниками – Новиковым и Шилимановым.

Екатеринбург, Елена Сычева

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