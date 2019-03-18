Администрация Екатеринбурга банкротит барда Александра Новикова

Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве барда и худрука театра эстрады Александра Новикова.

Администрация города требует с Новикова чуть менее 1,4 миллиона рублей. Заявление о признании музыканта банкротом было зарегистрировано в Арбитражном суде Свердловской области 15 марта, дата заседания и подробности дела пока неизвестны. В пресс-службе администрации города оперативно рассказать о сути претензий не смогли, сославшись на то, что юристы без официального запроса комментировать информацию не будут.

В сентябре 2018 года администрация Екатеринбурга обращалась в Арбитражный суд с требованием взыскать с Новикова чуть более миллиона рублей долга за земельный участок на Малышева, 38. Дело приостанавливалось из-за аналогичного иска в суде общей юрисдикции, очередное заседание должно состояться сегодня.

Как сообщал ранее «Новый День», Новиков подал иск о банкротстве бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Следующее заседание состоится 11 апреля. Новиков требует более 10 миллионов рублей.

Напомним, Новиков и Шилиманов были бизнес-партнерами при строительстве скандально известного коттеджного поселка «Бухта Квинс». В конце 2015 года было возбуждено громкое уголовное дело о хищении более 50 миллионов рублей у порядка 60 пайщиков «Бухты Квинс». Обвиняемыми по нему проходят Новиков и Шилиманов. Первого первоначально поместили под домашний арест, второго ‒ отправили в СИЗО, но затем мера пресечения обоим была изменена на подписку о невыезде.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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