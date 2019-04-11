Суд признал банкротом бизнес-партнера барда Александра Новикова

Бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов признан банкротом. Этого в суде добился его экс-партнер по бизнесу бард Александр Новиков.

Решение о признании Шилиманова банкротом сегодня вынес Арбитражный суд Свердловской области. В отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества. Александр Новиков, подававший иск с требованием банкротства, указал в сумму долга в 10,2 млн рублей. Других кредиторов в этом процессе нет.

Новиков и Шилиманов были бизнес-партнерами при строительстве скандально известного коттеджного поселка «Бухта Квинс». В конце 2015 года было возбуждено громкое уголовное дело о хищении более 50 миллионов рублей у порядка 60 пайщиков «Бухты Квинс». Обвиняемыми по нему проходят Новиков и Шилиманов. Первого первоначально поместили под домашний арест, второго ‒ отправили в СИЗО, но затем мера пресечения обоим была изменена на подписку о невыезде.

Александру Новикову также грозит банкротство – в суде рассматривается иск администрации города к барду.

Екатеринбург, служба информации

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