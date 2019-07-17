Бард Александр Новиков заявил, что его уголовное дело прекращено. СК не комментирует (СКРИНЫ)

Уральский бард Александр Новиков заявил на своей странице в соцсети, что уголовное дело в отношении него, тянущееся уже почти 4 года, «с треском провалилось».

Новиков указывает на то, что прокуратура четыре раза возвращала дело обратно следствию, из-за отсутствия четких доказательств его вины. «Следственная группа, в последней надежде ища выход, обжаловала решение Свердловской областной прокуратуры в Генеральную прокуратуру России. Откуда получила жесткий отказ в передаче дела в суд», – написал Новиков.

В качестве доказательства он опубликовал постановление о прекращении уголовного преследования за подписью и. о. руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел, подполковника юстиции Алексея Соколова. Также с него, если верить документу, сняли подписку о невыезде, а с его имущества – арест. Сейчас бард жаждет реванша и открыто пишет, что желает для следователей наказания за незаконное преследование.

Официальный представитель Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга отреагировал кратко: «Не комментируем пока ход расследования».

Напомним, уголовное дело о хищении более 50 млн рублей у порядка 60 пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ возбудили в конце 2015 года. Изначально Новикова взяли под домашний арест, а его партнера Михаила Шилиманова – под стражу и отправили в СИЗО. Но вскоре областной суд смягчил обоим меру пресечения, заменив ее на подписку о невыезде. Следствие по уголовному делу о хищении средств пайщиков было завершено в мае 2018 года.

Одна из фигуранток дела «Бухты Квинс» Лариса Ассонова уже осуждена на 4 года колонии. Роль Ассоновой заключалась в том, что она по фиктивным договорам перечисляла деньги пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» на счета фирм-однодневок. Обвинение просило для Ассоновой срок в пять с половиной лет, но решение суда оказалось более мягким – четыре года общего режима.

В этом году бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов признан банкротом. Этого в суде добился именно его экс-партнер по «Бухте Квинс» Александр Новиков. В отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества. Александр Новиков, подававший иск с требованием банкротства, указал сумму долга в 10,2 млн рублей. Новиков и Шилиманов были бизнес-партнерами при строительстве скандально известного коттеджного поселка «Бухта Квинс», затем вместе стали фигурантами уголовного дела. О прекращении дела в отношении Шилиманова информации нет.

Екатеринбург, служба информации

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