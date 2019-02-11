Суд оштрафовал председателя скандального кооператива «Бухта Квинс» на 100 тысяч рублей

Председатель жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» Зиля Булатова оштрафована на 100 тысяч рублей за неисполнение судебного решения. Она обвинялась в том, что препятствовала перечислению выплат трем пайщикам, которые покинули ЖСК. Приговор по уголовному делу Булатовой вынес мировой судья Ленинского района Екатеринбурга.

Напомним, строительство скандального коттеджного поселка «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ началось в 2008 году. Объектом занималась группа компаний «Домбери»: сначала застройщиком была компания ООО «Элит-Строй», в дальнейшем ООО «Дигитал-Ай». Стройка финансировалась за счет средств пайщиков потребительского кооператива, председателем которого была избрана Зиля Булатова.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, для исполнения вступивших в силу судебных решений приставами были возбуждены исполнительные производства о взыскании с ПСЖК «Бухта Квинс» денег в пользу трех бывших пайщиков, вышедших из состава членов кооператива. Речь шла о ранее уплаченных взносах на общую сумму свыше 6 миллионов рублей.

По версии следствия, с 2014 по 2018 годы подсудимая препятствовала принудительному исполнению решения суда. Булатова провела внеочередное общее собрание кооператива, на котором разъяснила пайщикам, что деньги, поступающие на счета ЖСК, будут принудительно списаны приставом. Она предложила изменить порядок уплаты пайщиками вступительных и членских взносов, направляя деньги на ее личный расчетный счет либо оплачивать наличкой. В результате ее действий денежные средства на расчетные счета ПЖСК «Бухта Квинс» не поступали.

«В период с августа 2014 года по октябрь 2017 года Булатова принимала от членов кооператива наличные денежные средства, а также выдала приходные кассовые ордера. Кроме того, в период с июля 2014 года по октябрь 2017 года приняла от членов ПЖСК безналичные денежные средства, поступающие на ее личный расчетный счет. При этом обвиняемая распоряжалась деньгами, принадлежащими ПЖСК «Бухта Квинс», по своему усмотрению, направляя их на цели, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений суда», – сообщили в надзорном ведомстве.

Отметим, что в конце 2015 году было возбуждено более громкое уголовное дело о хищении более 50 миллионов рублей у порядка 60 пайщиков «Бухты Квинс». По нему в качестве обвиняемых проходили шансонье Александр Новиков и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Изначально Новикова взяли под домашний арест, а его бизнес-партнера Шилиманова – под стражу и отправили в СИЗО. Но впоследствии областной суд смягчил обоим меру пресечения, заменив ее на подписку о невыезде. Председатель кооператива пайщиков Зиля Булатова была их главным оппонентом в суде.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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