Дело одного из фигурантов «уголовки» по «Бухте Квинс» ушло в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении Ларисы Ассоновой, обвиняемой в хищении денег пайщиков «Бухты Квинс».

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, 1972 года рождения, обвиняемой по ч.4 ст.159 УК РФ, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства. «По версии следствия, в период с ноября 2010 по декабрь 2012 года обвиняемая и двое других лиц (уголовное дело в отношении которых находится на завершающей стадии расследования), действуя по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» в особо крупном размере путём злоупотребления доверием пайщиков указанного потребительского кооператива», – отметили следователи.

Очевидно, речь идет о Ларисе Ассоновой, бывшей бизнес-партнером барда Александра Новикова и экс-министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Дело Ассоновой передано в суд, напомним, она в ходе следствия свою вину признала, с ней заключено досудебное соглашение. Новикову и Шилиманову ранее также предъявили окончательное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело о хищении более 50 млн рублей у порядка 60 пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ возбудили в конце 2015 года. Изначально Новикова взяли под домашний арест, а Шилиманова – под стражу и отправили в СИЗО. Но вскоре областной суд смягчил обоим меру пресечения, заменив ее на подписку о невыезде.

Новиков и пайщики

Напомним, изначально поселок «Бухта Квинс» позиционировался как элитный. В нем планировалось построить 15 коттеджей и несколько клубных многоквартирных домов. Пайщики вложили порядка 150 млн рублей в строительство домов в коттеджном поселке «Бухта Квинс», но до сих пор не дождались жилья.

Сегодня на территории коттеджного поселка случился пожар, впрочем, горел не один из домов пайщиков, а как утверждают очевидцы – дом, принадлежавший Новикову.

Екатеринбург, служба информации

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