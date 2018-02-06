На территории «Бухты Квинс» загорелся строящийся коттедж

Сегодня в Екатеринбурге загорелся строящийся коттедж на улице Изоплитной. По свидетельству очевидцев, это один из домов, расположенных в скандально известном ЖК «Бухта Квинс», застройщиком в котором выступал шансонье Александр Новиков. Возгорание случилось в доме, который принадлежит ему самому, а не предназначенном для пайщиков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 15.10. Площадь возгорания составила 150 кв м. Пожар был локализован в 16.21. При этом в ГУ МЧС не подтвердили, но и не опровергли, что горел коттедж, относящийся к «Бухте Квинс» и принадлежащий Александру Новикову.

Напомним, изначально поселок «Бухта Квинс» позиционировался как элитный. В нем планировалось построить 15 коттеджей и несколько клубных многоквартирных домов. Пайщики вложили порядка 150 млн рублей в строительство домов в коттеджном поселке «Бухта Квинс», но до сих пор не дождались жилья. Было возбуждено и расследовалось уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Фигурантами громкой «уголовки» наряду с Александром Новиковым стали бывший министр экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и их бизнес-партнер Лариса Ассонова. Всем троим предъявлено окончательное обвинение. Пайщики «Бухты Квинс» регулярно выходят на митинги с требованием защитить их права.

Екатеринбург, служба информации

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