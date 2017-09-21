СКР завершил расследование уголовного дела шансонье Александра Новикова

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области завершил расследование в отношении барда и худрука Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова, а также его партнеров по уголовному делу о хищении средств пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами, после этого дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фигурантами громкой «уголовки» наряду с Новиковым стали бывший министр экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и их бизнес-партнер Лариса Ассонова. Всем ранее предъявили окончательное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело о хищении более 50 млн рублей у порядка 60 пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ возбудили в конце 2015 года. Изначально Новикова взяли под домашний арест, а Шилиманова – под стражу и отправили в СИЗО. Но вскоре областной суд смягчил обоим меру пресечения, заменив ее на подписку о невыезде.

По версии следствия, пайщики вложили порядка 150 млн рублей в строительство домов в коттеджном поселке «Бухта Квинс», но так и не дождались жилья. Все работы остановились в 2011-м на стадии строительства трех коробок будущих малоэтажных зданий. Однако трое обвиняемых якобы перевели деньги пайщиков себе на счета и прекратили строительство. Часть средств по подложным документам была перечислена на расчетные счета других юрлиц, которые не выполняли работы по строительству объекта. После этого суммы обналичивались. Как пояснили в СКР, обвиняемые похищали средства под предлогом оплаты строительных работ, которые ранее уже были выполнены другой компанией.

Шансонье все это опровергает, заявляя, что деньги пайщиков не похищены. Новиков считает, что дело против него заказное, всему виной – другое громкое дело его оппонента, топ-менеджера овощебазы №4 и коммерсанта Ивана Обухова, по которому артист проходит свидетелем.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.09.17

Гостиницу «Исеть» передали в собственность Свердловской области. / На встрече с президентом Куйвашеву указали его место (ФОТО). / «Примите какие-нибудь меры!». Пациенты уральской больницы пожаловались на потоп в отделении хирургии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»