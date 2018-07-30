«Бухта Квинс» достроена, эпопея с уголовным делом о хищении средств пайщиков продолжается

Шансонье Александр Новиков заявил о том, что дом в «Бухте Квинс» достроен и сдан.

«Проблемы «Бухты Квинс» больше не существует. Дома достроены и сданы. Сегодня Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области подписал заключение о соответствии построенного объекта», – написал Новиков в соцсети и выложил документ на общее обозрение. Согласно документу, в доме три секции, в которых 63 квартиры общей площадью 2304 кв. м.

Однако чем закончится эпопея с уголовным делом о выводе средств пайщиков комплекса, пока непонятно. В пресс-службе прокуратуры «Новому Дню» сообщили, что материалы от следователей к ним еще не поступили, обвинительное заключение не утверждено.

Напомним, уголовное дело о хищении более 50 млн рублей у порядка 60 пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ возбудили в конце 2015 года. Изначально Новикова взяли под домашний арест, а его партнера Шилиманова – под стражу и отправили в СИЗО. Но вскоре областной суд смягчил обоим меру пресечения, заменив ее на подписку о невыезде.

Следствие по уголовному делу о хищении средств пайщиков было завершено в мае текущего года. Одна из фигуранток дела «Бухты Квинс» Лариса Ассонова уже осуждена на 4 года колонии. Роль Ассоновой заключалась в том, что она по фиктивным договорам перечисляла деньги пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» на счета фирм-однодневок, после чего присваивала их вместе с сообщниками – шансонье Александром Новиковым и бывшим министром экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым. Обвинение просило для Ассоновой срок в пять с половиной лет, но решение суда оказалось более мягким – четыре года общего режима.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.07.18

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