Бизнес-партнер певца Новикова получила четыре года лишения свободы. Суд над бардом – впереди

Кировский райсуд вынес приговор фигурантке дела о мошенничестве с деньгами пайшиков «Бухты Квинс» Ларисе Ассоновой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, роль Ассоновой заключалась в том, что она по фиктивным договорам перечисляла деньги пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» на счета фирм-однодневок, после чего присваивала их вместе с сообщниками – шансонье Александром Новиковым и бывшим министром экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым. Обвинение просило для Ассоновой срок в пять с половиной лет, но решение суда оказалось более мягким – четыре года общего режима.

Напомним, уголовное дело о хищении более 50 млн рублей у порядка 60 пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ возбудили в конце 2015 года. Изначально Новикова взяли под домашний арест, а Шилиманова – под стражу и отправили в СИЗО. Но вскоре областной суд смягчил обоим меру пресечения, заменив ее на подписку о невыезде. Суда в отношении них пока не было.

Екатеринбург, служба информации

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