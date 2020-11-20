Бывшего замминистра экономики приговорили к пяти годам колонии за мошенничество

Сегодня Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова к пяти годам лишения свободы за мошенничество с деньгами пайщиков ЖСК «Бухта Квинс».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, суд установил, что с ноября 2010 года по декабрь 2012 года Шилиманов и его сообщница Лариса Ассонова, осужденная в 2018 году, обманом выманили у 65 пайщиков кооператива не менее 28 млн рублей.

В пресс-службе СКР по Свердловской области добавили, что следователи провели большую работу: осмотры мест происшествия, обыски, выемки, осмотры предметов и документов. Было допрошено большое количество потерпевших и свидетелей, проанализировано движение денежных средств по счетам ряда юридических лиц.

Напомним, уголовное дело о хищении денег примерно у 60 пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ возбудили в конце 2015 года. Сначала в числе обвиняемых, кроме Шилиманова и Ассоновой, был шансонье Александр Новиков, но потом ему удалось перейти в статус свидетеля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.20

На Урале объявили экстренное предупреждение – ожидается штормовой ветер. / Власти Свердловской области потратят на новогодние подарки общественникам больше, чем на конфеты для детских домов. / Екатеринбурженке вернули машину спустя шесть лет после угона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»