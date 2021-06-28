В дело о взятке в «Титановой долине» вызвали священника (ФОТО)

Сегодня в суд по делу о вымогательстве взятки экс-руководителем «Титановой долины» Артемием Кызласовым вызвали священника. Протоиерей Фома выступил в качестве свидетеля по части, касающейся Михаила Шилиманова. Как оказалось, уже осуждённый экс-замминистра экономики давно помогает сидящим верующим.

Протоиерея вызвали, чтобы он дал характеристику Михаилу Шилиманову. Священник назвал его внимательным, чутким к людям. Ничего плохого он вспомнить не может. Познакомились они очень давно, ещё в нулевые, протоиерей тогда плотно работал с заключёнными. Со священником сначала общалась жена Шилиманова, потом он сам и его родители. Шилиманов передал 50 тысяч рублей в качестве пожертвований, которые протоиерей потратил на проектор для показов фильмов в колониях. Шилиманов также помогал строить храм при Кировградской колонии. Его наградили орденом Серафима Саровского, документы об этом приобщили к материалам дела.

Прокурор поинтересовался, пояснял ли Шилиманов свои мотивы, когда жертвовал храму. «Я думаю, что помочь людям – это природное его состояние», – предположил священник.

Напомним, Шилиманова судят по ст.291.1 ч.4 УК РФ – предполагается, что он был посредником в получении взятки, которую Кызласов вымогал у коммерческого директора субподрядной организации «Проектное дело» Дениса Панова. Шилиманова доставили в суд под конвоем, он уже отбывает срок за мошенничество по делу «Бухты Квинс».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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