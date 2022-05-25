В облсуд поступила апелляция по делу «Титановой долины»

Апелляционные жалобы по уголовному делу бывшего гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова и экс-замминистра экономики Михаила Шилиманова поступили в областной суд.

Как сообщается на сайте инстанции, дело передано судье Елене Мальцевой. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Напомним, 9 июля 2021 года судья Октябрьского районного суда Марина Валова вынесла решение по делу о коррупции в «Титановой долине». Артемия Кызласова признали виновным в вымогательстве взятки, ему дали 10 лет колонии строгого режима. В этот срок зачтут время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом. Он также должен выплатить штраф в 13 миллионов рублей. Экс-замминистра экономики региона Михаил Шилиманов за посредничество во взятке получил 8 лет колонии и штраф в 13 миллионов рублей. По совокупности он приговорен к 9 годам лишения свободы, так как уже отбывает наказание за мошенничество в ЖК «Бухта Квинс».

Кызласова и Шилиманова задержали с поличным 17 февраля 2019 года в кафе в БЦ «Высоцкий», когда они встречались с коммерческим директором ООО «Проектное дело» Дмитрием Пановым – именно он написал заявление, указав, что Кызласов вымогал у него деньги. Как рассказывали в суде сотрудники ОЭЗ, Кызласов редко встречался с контрагентами, но Панов стал исключением – несмотря на то, что он был субподрядчиком, то есть у него даже не было отношений с «Титановой долиной» напрямую, они регулярно встречались, причем в компании Михаила Шилиманова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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