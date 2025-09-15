Экс-директора «Титановой долины» оставили в колонии

Бывший генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов продолжит отбывать наказание в исправительной колонии.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Кызласов, отбывающий 10-летний срок за взятку, попросил заменить ему наказание на более мягкое. По состоянию на день рассмотрения ходатайства неотбытая Кызласовым часть наказания составила 4 года 11 месяцев 14 дней.

Свердловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Иван Чернавских выступил против, указав, что осужденным не выплачен штраф, назначенный по приговору суда, им допущены нарушения в период отбывания наказания. Таким образом, Кызласов останется в колонии.

Как уже писал «Новый День», Артемия Кызласова задержали в феврале 2019 года при получении взятки от предпринимателя Дмитрия Панова. Панов утверждал, что Кызласов вымогал у него деньги за подписание актов приема-сдачи выполненных проектных и изыскательских работ. Речь шла о подрядных работах, которые выполняла компания ООО «Проектное дело».

В июле 2021 года суд признал бывшего гендиректора особой экономической зоны Артемия Кызласова виновным в вымогательстве взятки, ему дали 10 лет колонии строгого режима. В этот срок зачли время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом. Он также должен выплатить штраф в 13 миллионов рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

