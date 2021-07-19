Экс-гендиректор «Титановой долины» обжаловал приговор

Бывший гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов подал апелляцию на свой приговор. Как сообщили «Новому Дню» в Октябрьском районном суде, оспаривает решение судьи не только Кызласов и его защита, но и прокуратура. Апелляции на приговор Михаилу Шилиманову (осужден как посредник), пока не поступали.

Напомним, 9 июля суд приговорил Артемия Кызласова к 10 годам колонии строгого режима за вымогательство взятки у бизнесмена Дмитрия Панова в 13 миллионов рублей. Прокурор запрашивал 14 лет. Тогда еще гендиректора ОЭЗ задержали в феврале 2019 года в момент передачи 3,5 млн рублей. На суде он фактически признал, что хотел получить от бизнесмена 500 тысяч, а остальная сумма – это якобы компенсация за сорванный контракт.

Михаила Шилиманова суд по этому делу приговорил к 8 годам колонии строгого режима, но экс-чиновник уже отбывает наказание по делу о мошенничестве в «Бухте Квинс», получив срок в 5 лет. По совокупности преступлений судья назначила 9 лет колонии.

Екатеринбург, Светлана Загорднева

Екатеринбург. Другие новости 19.07.21

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