Бывший замминистра Михаил Шилиманов подал апелляцию на приговор по делу «Титановой долины»

Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов обжаловал приговор, вынесенный за посредничество во взятке, которую вымогал бывший гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов.

Жалобу подал сам Шилиманов и его защита, кроме того, как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, гособвинение также не согласилось с решением судьи. Михаил Шилиманов получил 8 лет лишения свободы по этому громкому делу, он уже отбывает срок из-за мошенничества с домами «Бухты Квинс» – там ему дали 5 лет колонии. По совокупности преступлений судья назвала 9 лет колонии. Прокурор просил 14 лет по совокупности.

Напомним, накануне стало известно, что апелляции подали Артемий Кызласов и его адвокаты, а также прокурор. Бывший топ-менеджер ОЭЗ приговорен к 10 годам колонии, прокурор запрашивал срок в 14 лет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 20.07.21

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