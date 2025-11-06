Бывшему гендиректору «Титановой долины» заменили колонию принудительными работами

Свердловский областной суд заменил бывшему гендиректору ОЭЗ «Титановая долина» Артемию Кызласову неотбытую часть наказания за получение взятки – 4 года 9 месяцев 5 дней – на принудительные работы.

Как уже писал «Новый День», Артемия Кызласова задержали в феврале 2019 года при получении взятки от предпринимателя Дмитрия Панова. Панов утверждал, что Кызласов вымогал у него деньги за подписание актов приема-сдачи выполненных проектных и изыскательских работ. Речь шла о подрядных работах, которые выполняла компания ООО «Проектное дело».

В июле 2021 года суд признал Артемия Кызласова виновным в вымогательстве взятки, ему дали 10 лет колонии строгого режима. В этот срок зачли время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом. Он также должен выплатить штраф в 13 миллионов рублей.

В сентябре 2025 года Кызласов обратился в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с ходатайством о замене неотбытой части наказания на принудительные работы. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Тогда адвокат Артемия Кызласова подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой указывал, что его подзащитный отбыл более половины срока наказания, признал вину и полностью раскаялся в содеянном, принимает меры к погашению дополнительного наказания в виде штрафа в размере 13 млн рублей. Областной суд с аргументами адвоката согласился.

Екатеринбург, Елена Владимирова

