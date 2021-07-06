«Хотел взять не 3 миллиона, а 500 тысяч»: адвокаты заявили о невиновности Кызласова

Прокурор потребовал посадить на 14 лет бывшего директора «Титановой долины» Артемия Кызласова за вымогательство взятки у коммерческого директора ООО «Проектное дело» Дмитрия Панова. Всего, по материалам следствия, глава ОЭЗ хотел получить 10 млн, задержали его при передаче 3,5 млн. рублей.

В ходе прений защитники Кызласова попытались доказать, почему он невиновен. В числе первых аргументов адвокат Ирина Воронова назвала то, что Кызласов не мог заранее спланировать преступление, потому что он не мог знать, кто станет подрядчиком на строительство ограждения, выбор шёл по 44-ФЗ. (Подрядчиком стало ООО «Геолайн»). Тем более, он не мог влиять на то, кого подрядчик выберет субподрядчиком. Возможности для создания препон при приемке контракта были только у «Геолайна», как у коммерческой фирмы, подписавшей контакт с компанией Панова, но не у директора «Титановой долины», работающего с государственным заказом. Другой аргумент – вырванные из контекста фразы и монтаж записи.

Ранее в суде слушали 55-минутную запись разговора Кызласова и Панова, аудио предоставил последний. Обвиняемые говорили, что запись смонтирована, не полная. Сегодня адвокат заявила, что следователи вырвали из контекста фразу про 10 миллионов и представило эту цифру как сумму взятки, но на самом деле это Кызласов объяснял Панову, как можно оптимизировать издержки на 10 миллионов. Второй защитник Артемия Кызласова Дарья Кристаль заявила, что у Панова были свои мотивы обратиться в ФСБ с заявлением о взятке. Она напомнила, что сам Панов говорил в суде на допросе. Он назвал две причины. Первая – неподъёмная сумма, Панов прямо сказал, что если бы просили пять а не 10 миллионов, он бы дал пять и никуда бы не обращался. А второе он серьезно воспринимал слова Кызласова, когда тот заявлял о связях с ФСБ и СМИ, и Панов реально боялся, что Кызласов каким-то способом повлияет на его бизнес, обанкротит и оставит без заказов. Но, сообщила адвокат, в реальности у Кызласова нет связей ни среди ФСБ, ни среди СМИ.

Адвокат заявила, что в ходе всех переговоров звучали только две цифры – 3 и 3,5 млн, и именно столько бы стоило изменение работ по строительству ограждения, о которых хотел договориться Кызласов, а «500 тысяч он собирался использовать на себя». В завершении она напомнила, что у него маленькие дети, тяжкие заболевания, он сам из интеллигентной семьи. «Человек небогатый, с маленькой долей в хрущевке, в кредитах»,– добавила защитник характеристику Артемия Кызласова. Он выступать в прениях отказался.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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