«Это не взятка, а компенсация и немного сверху», – Кызласов рассказал о своем уголовном деле (ФОТО)

Сегодня в Октябрьском районом суде допросили экс гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова. По его версии событий, он не вымогал взятку, а просил субподрядчика рассчитаться за срыв заказа, «накинув» немного сверху. Уголовное дело же, по мнению обвиняемого, стало местью коммерсантов. Подробнее – в репортаже «Нового Дня».

Артемий Кызласов рассказал сегодня, что после окончания работ по созданию площадки ОЭЗ под Верхней Салдой было решено строить вторую очередь, в районе Арамили. Объявили конкурс на строительство ограждения. В конце 2018 года экс-замминистра экономики Михаил Шилиманов приехал к Кызласову на шашлыки и посоветовал привлечь к процессу ООО «Проектное дело» (у директора которого, Дмитрия Панова, как считает следствие, Кызласов вымогал взятку). Этой компании Кызласов предложил заявиться на конкурс по строительству забора, но «Проектное дело» отказалось, сославшись на то, что весь объём выполнить не сможет. По конкурсу подряд выиграла компания «Геолайн», они начали искать субподрядчика, которым и стало «Проектное дело». «Я подумал, что профессиональная компания по рекомендации Михаила – это будет полезно», – пояснил экс-гендиректор ОЭЗ. Но решение принимал «Геолайн», на него Кызласов повлиять не мог – он это особо подчеркнул.

В какой-то момент Михаил Шилиманов организовал встречу Артемия Кызласова и Дмитрия Панова. «Началась встреча стандартно. Михаил рассказал, зачем она нужна, в чем проблематика, что он просит посмотреть меня на материалы сметы, может, я смогу что-то посоветовать. Панов показал смету и сказал: «Не мог бы ты ее перед «Геолайном» защитить?» Смета была сделана на коленке, там были ошибки, как будто за полчаса до встречи человек ее наваял. Я понял, что я начал раздражаться. И понял, что он меня ассоциирует с «Геолайном», что я за них могу что-то решить. Я решил, что мнение это стоит сохранить, чтобы иметь дополнительный контроль, не разубеждать», – описал Кызласов. В итоге он пообещал поговорить с «Геолайном» и дал совет сделать нормальную смету.

Договор о субподряде на строительство ограждения с «Проектным делом» заключили. В ноябре 2019 стало ясно, что построить ограждение в срок не получится. «В середине ноября мне позвонил пьяный, как мне показалось, Панов, и сказал, что у него не стоит на контракт, он ничего делать не хочет и вообще хочет выйти, ожидал к себе особого отношения, а отношение к нему оказалось как у всех. Я с ним дискутировать не стал, но высказал озабоченность Михаилу и попросил совета», – отметил Кызласов. В конце ноября Кызласов и Панов встретились лично, Артемий сообщил, что скорее всего подаст иск против «Геолайна», а «Геолайн», в свою очередь – против них. Панов ответил, что хочет выйти из проекта и предложил доделать проектную документацию, сдать как есть и компенсировать затраты на исправление недоделок другой организацией. В конце декабря они встретились снова, Панов просил оплатить документацию, которая была ещё не принята. Кызласов отказал. А после нового года выяснилось, что «Проектное дело» подделало подпись на документе, причём на таком, который «Титановая долина» вообще не должна была подписывать.

Развязка, по словам подсудимого, наступила 17 февраля (в этот день Кызласова задержали при получении денег). «Моя ошибка, что я не пошёл путём юридических процедур, а пошёл более быстрым, как мне казалось, путём. Я потребовал, чтоб Панов выполнил свои обязательства, выплатил 3,5 млн рублей, и вопрос будет закрыт. А он, видимо, решил привести меня к уголовному делу и написал, что я у него вымогаю взятку», – резюмировал Кызласов.

Прокурор Егор Устьянцев уточнил, признаёт ли он вину по ч. 6 ст. 290 («Вымогательство взятки»). «В этой части не признаю, а признаю, как уже раньше говорил, по действиям 17-го числа. Как это квалифицировать – не ко мне вопрос», – резюмировал Кызласов. Также из вопросов прокурора стало ясно, что первоначально речь шла о возмещении 7 млн, но потом компромиссно договорились на 3,5 млн. «На момент встречи вам было известно, что Панов записывает на диктофон?» – поинтересовался прокурор. Кызласов ответил отрицательно, причём, по его словам, как минимум на одной записи он явно слышал монтаж (записи слушали на закрытом от СМИ процессе). В частности, нет каких-то вещей, о которых они говорили, но звучало предложение поторговаться, чего Кызласов не помнит.

«В чем была необходимость постоянного продления сроков с «Геолайном», с «Проектным делом»? Почему нельзя было поставить четко срок?» – спросил прокурор. На что Кызласов ответил, что сначала он не ожидал, что работы не будут выполнены, потом ему пообещали все сделать. Интересную деталь из ранее прозвучавшего на закрытом заседании отметил гособвинитель: оказывается, Кызласов звонил представителю «Геолайна» Морозову и требовал перечислить деньги «Проектному делу». Кызласов факт подтвердил, но сказал, что «не требовал, чтоб оплатили, а спросил, почему не оплачивают». При этом в ходе допроса адвокатом Кызласов подчеркивал, что старался не лезть в отношения между подрядчиком и субподрядчиком.

Судью заинтересовало, почему накануне сотрудница ОЭЗ говорила, что Кызласов редко встречался с контрагентами, но с Пановым у него было довольно много личных встреч? «Потому что от его работы зависела судьба этого контракта», – ответил тот. По словам подсудимого, он раскаивается в том, что решил договориться о возмещении за сорванный контракт сам, а не начал юридические процедуры. «Что греха таить, накинул немного штрафа за подделку подписи», – признался под завершение заседания Кызласов. Деньги он просил отдать не ему, а Шилиманову.

Как уже сообщалось, Кызласова и Шилиманова задержали в феврале 2020 года при получении взятки в БЦ «Высоцкий». По версии следствия, в июле 2019 года руководитель ОЭЗ потребовал у коммерческого директора субподрядной организации «Проектное дело» Дениса Панова взятку в сумме 10 млн рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ. Позже он попросил еще 3 млн рублей. Второй подсудимый, Михаил Шилиманов, выступил в этом деле в качестве посредника при получении денег. Но Панов передумал платить и раскрыл планы сообщников ФСБ, в связи с чем был освобожден от уголовной ответственности. Михаил Шилиманов будет допрошен завтра.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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