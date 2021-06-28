Суд допросил свидетелей по делу Кызласова: «У него квартиры нет и машина в кредит»

В Октябрьском районном суде сегодня допросили двух свидетелей по делу экс-гендиректора Артемия Кызласова. Выступили его отец и личный помощник – из их рассказов стало ясно, что топ-менеджер Особой экономической зоны не имеет почти никакого имущества, но дела «Титановой долины» шли хорошо.

Игорь Кызласов, отец подсудимого, рассказал, что Артемий никогда не курил, не пил, не хулиганил. И у него есть опасное для жизни заболевание. «Никогда не было стремления стяжательства, что-то урвать, украсть, а было стремление заработать»,– охарактеризовал отец своего сына.

Он сообщил на суде, что Артемий ему говорил – в карман ничего не клал. И в качестве доказательства описал его материальное положение. «Оно никак не изменилось. У него нет своего отдельного жилья, куда бы мог привезти семью, только треть в хрущевке в московской квартире. Даже машина и мотоцикл и то в кредит». У прокурора к отцу подсудимого не нашлось ни одного вопроса.

Также допросили личного помощника Арметия Кызласова Киселеву – по ее словам, прежде, чем экс-директор ставил подпись, она проверяла документы. Он часто ездил в командировки, на время его отсутствия подписи ставили либо заместители, либо использовалось факсимиле. «К нему все хорошо относились. У него своеобразный стиль, он довольно жёсткий, но зато у нас все в порядке было в компании».

Для справки: за 10 лет «Титановая долина» окупилась на 21%, а по итогам 2019 года, когда Кызласов был директором, выяснилось, что контрагенты получали от «Титановой Долины» завышенные авансы и «прокручивали» их, а качество материалов не проверялось – такие сведения опубликовал Минфин.

Екатеринбург, Новй День, Светлана Загороднева

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