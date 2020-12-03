За 10 лет «Титановая долина» окупилась на 21%

За 10 лет своего существования ОЭЗ «Титановая долина» перечислила в казну почти 950 миллионов рублей в виде налогов и таможенных сборов.

«Учитывая, что в развитие инфраструктуры ОЭЗ было вложено 4,6 миллиарда рублей, можно утверждать, что «Титановая долина» уже окупилась почти на одну пятую часть (более 21%)»,– сообщили в пресс-службе «Титановой долины». Фактический объем осуществленных резидентами инвестиций составил 8,3 миллиарда рублей. А это значит, что на 1 бюджетный рубль привлечено 1,8 рубля частных инвестиций резидентов.

В 2020 году предприятия-резиденты, действующие в «Титановой долине», заплатили в бюджеты всех уровней 138 млн рублей налогов и 7 млн рублей в виде таможенных сборов. Рост налоговых платежей составил 280% относительно предыдущего года. Количество созданных резидентами рабочих мест – 843. Объем выручки резидентов – 21,17 млрд рублей (в 2020 году прирост составил 8 млрд рублей или 114% от плановых показателей).

Как уже сообщал «Новый День», постановление о создании на Среднем Урале особой экономической зоны «Титановая долина» председатель правительства России Владимир Путин подписал в декабре 2010 года. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин тогда заявил, что это решение стало событием, определяющим развитие Свердловской области на десятилетия вперед. Он отметил, что благодаря реализации «Титановой долины» будет дополнительно создано 17 тысяч рабочих мест. На начальной стадии проекта общий объем вложений со стороны потенциальных инвесторов оценивался в 40 млрд рублей.

Накануне министр финансов области Галина Кулаченко заявила, что по итогам работы согласительных комиссий особой экономической зоне было решено выделить 40 миллионов рублей. «По «Титановой долине» у нас рассматривался вопрос по второй очереди, и порядка 40 миллионов рублей [получит ОЭЗ], это отдельное направление, которое сегодня предусматривает обслуживание кредитных ресурсов для того, чтобы вторая очередь развивалась, на строительство цеха», – заявила Галина Кулаченко. Отметим, в первоначальной версии проекта бюджета-2021 финансирование «Титановой долины» не предусматривалось.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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