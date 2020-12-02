«Титановая долина» получит 40 миллионов рублей на оплату своих кредитов

«Титановая долина» все-таки смогла добиться очередных бюджетных вливаний. По итогам работы согласительных комиссий особой экономической зоне было решено выделить 40 миллионов рублей.

«По «Титановой долине» у нас рассматривался вопрос по второй очереди, и порядка 40 миллионов рублей [получит ОЭЗ], это отдельное направление, которое сегодня предусматривает обслуживание кредитных ресурсов для того, чтобы вторая очередь развивалась, на строительство цеха», – заявила сегодня в ходе брифинга министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко. Отметим, в первоначальной версии проекта бюджета финансирование «Титановой долины» не предусматривалось.

В целом ко второму чтению основные параметры выглядят так: доходы составят 278,2, миллиарда рублей, расходы – 318,8 миллиарда, дефицит – более 40 млрд.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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