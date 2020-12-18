«Титановая долина» за полгода построила забор

«Титановая долина» отчиталась об окончании строительства ограждения на площадке «Уктус». Работы начались в августе и завершились 15 декабря, за это время установлено 1500 защитных панелей по всему контуру площадки протяженностью 4 470 метров.

«В 2021 году на территории площадки «Уктус» планируется создание таможенного пункта с досмотровой зоной. Согласно законодательству, резиденты ОЭЗ являются участниками внешнеэкономической деятельности, и наличие ограждения по всему контуру площадки – необходимое условие Федеральной таможенной службы», – поделились планами в пресс-службе особой экономической зоны. Как ранее сообщал «Новый День», за 10 лет своего существования ОЭЗ «Титановая долина» перечислила в казну почти 950 миллионов рублей в виде налогов и таможенных сборов, а вложено в нее было 4,6 миллиарда рублей. То есть площадка окупилась на 21%. В следующем году бюджет потратит на «Титановую долину» еще 40 млн рублей.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 18.12.20

В Екатеринбурге ищут 12-летнюю девочку, которая пропала после ночевки у подружки (ФОТО). / В Кольцово открываются новые рейсы авиакомпании Red Wings в Башкирию и Сибирь. / Губернатор Свердловской области назначил дату пресс-конференции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»