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Пятница, 18 декабря 2020, 11:27 мск

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«Титановая долина» за полгода построила забор

«Титановая долина» отчиталась об окончании строительства ограждения на площадке «Уктус». Работы начались в августе и завершились 15 декабря, за это время установлено 1500 защитных панелей по всему контуру площадки протяженностью 4 470 метров.

«В 2021 году на территории площадки «Уктус» планируется создание таможенного пункта с досмотровой зоной. Согласно законодательству, резиденты ОЭЗ являются участниками внешнеэкономической деятельности, и наличие ограждения по всему контуру площадки – необходимое условие Федеральной таможенной службы», – поделились планами в пресс-службе особой экономической зоны. Как ранее сообщал «Новый День», за 10 лет своего существования ОЭЗ «Титановая долина» перечислила в казну почти 950 миллионов рублей в виде налогов и таможенных сборов, а вложено в нее было 4,6 миллиарда рублей. То есть площадка окупилась на 21%. В следующем году бюджет потратит на «Титановую долину» еще 40 млн рублей.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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