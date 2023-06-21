Приговор по делу экс-гендиректора «Титановой долины» наконец-то вступил в силу

Сегодня Свердловский областной суд поставил точку в деле о взятке экс-гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову. Приговор, вынесенный в июле 2021 года, вступил в силу.

Напомним, в июле 2021 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал бывшего гендиректора особой экономической зоны Артемия Кызласова виновным в вымогательстве взятки, ему дали 10 лет колонии строгого режима и назначили штраф 13 миллионов рублей. Экс-замминистра экономики региона Михаил Шилиманов тогда же за посредничество во взятке получил 8 лет колонии и штраф в 13 миллионов рублей. По совокупности он был приговорен к 9 годам лишения свободы, так как уже отбывал наказание за мошенничество в ЖК «Бухта Квинс».

Однако приговор был неоднократно обжалован стороной защиты.

«Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда, изучив материалы уголовного дела и выслушав доводы сторон, внесла в судебный акт коррективы, которые не отразились ни на квалификации деяний осужденных, ни на назначенном судом первой инстанции наказании. В качестве обеспечительных мер по гражданскому иску, заявленному в рамках уголовного дела, Свердловский областной суд сохранил в силе арест, наложенный на имущество Кызласова. По итогам апелляционного рассмотрения приговор в отношении А. Кызласова и М. Шилиманова вступил в законную силу», – сообщает сегодня пресс-служба Свердловского областного суда.

Артемия Кызласова задержали в феврале 2019 года при получении взятки от предпринимателя Дмитрия Панова. Панов утверждал, что Кызласов вымогал у него деньги за подписание актов приема-сдачи выполненных проектных и изыскательских работ. Речь шла о подрядных работах, которые выполняла компания ООО «Проектное дело». Михаил Шилиманов помогал организовывать встречи Кызласова с Пановым, содействуя в передаче взятки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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