Вторник, 30 сентября 2025, 10:18 мск

Бывшему замминистра экономики снова отказали в выходе из колонии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга снова отказал бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову в замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания.

Напомним, в 2021 году Михаил Шилиманов был осужден за посредничество во взятке, которую вымогал у подрядчика бывший гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов. Но на тот момент бывший замминистра уже отбывал срок из-за мошенничества с домами «Бухты Квинс» – там ему дали 5 лет колонии. По совокупности преступлений судья назвала 9 лет колонии строгого режима со штрафом 13 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, на момент рассмотрения ходатайства Шилиманову оставалось отбыть 3 года 4 месяца 15 дней.

Свердловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Иван Чернавских выступил против удовлетворения ходатайства, так как Шилиманов не выплатил штраф, назначенный по приговору суда, а также нарушал правила в колонии.

Отметим, в 2024 году Михаил Шилиманов уже обращался в суд Екатеринбурга с ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. В удовлетворении ходатайства ему было отказано. Соучастник Шилиманова Артемий Кызласов тоже недавно просил заменить ему наказание на более мягкое, но тоже получил отказ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

