Экс-гендиректора «Титановой долины» приговорили к 10 годам заключения

Только что судья Октябрьского районного суда Марина Валова вынесла решение по делу о коррупции в «Титановой долине». Бывшего гендиректора особой экономической зоны Артемия Кызласова признали виновным в вымогательстве взятки, ему дали 10 лет колонии строгого режима. В этот срок зачтут время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом. Он также должен выплатить штраф в 12 миллионов рублей. Экс-замминистра экономики региона Михаил Шилиманов за посредничество во взятке получил 8 лет колонии и штраф в 12 миллионов рублей. По совокупности он приговорен к 9 годам лишения свободы, так как уже отбывает наказание за мошенничество в ЖК «Бухта Квинс».

Как передает корреспондент «Нового Дня», суд учел, что Кызласов частично признал вину, ранее не привлекался к уголовной ответственности, у него трое детей на иждивении и есть благодарности от губернатора, в том числе грамота за развитие ОЭЗ «Титановая долина». В деле Шилиманова суд учел показания священников и наличие четырех детей.

Кызласова и Шилиманова задержали с поличным 17 февраля 2019 года в кафе в БЦ «Высоцкий», когда они встречались с коммерческим директором ООО «Проектное дело» Дмитрием Пановым – именно он написал заявление, указав, что Кызласов вымогал у него деньги. «Титановая долина» через процедуру торгов заключила контракт на строительство забора вокруг второй очереди с ООО «Геолайн», эта компания взяла в субподрядчики «Проектное дело». К тому моменту Кызласов и Панов уже были знакомы, их представил друг другу Шилиманов, который за небольшой процент обещал Панову помогать с техническими деталями реализации проекта. Как рассказывали в суде сотрудники ОЭЗ, Кызласов редко встречался с контрагентами, но Панов стал исключением – несмотря на то, что он был субподрядчиком, то есть у него даже не было отношений с «Титановой долиной» напрямую, они регулярно встречались, причем в компании Михаила Шилиманова.

В какой-то момент дела у партнеров разладились. По словам Кызласова, Панов затягивал с работами, полное объяснение ситуации Панова неизвестно – его допрашивали за закрытыми дверями. Мужчины договорились о передаче денег – к слову, Шилиманов уверял, что он был не в курсе и на встрече 17 февраля оказался случайно. Следствие считало (и это суд посчитал доказанным), что Кызласов вымогал у Панова 13 миллионов в качестве отката, первую часть взятки в 3,5 миллиона рублей он готовился получить как раз в день, когда его задержали. Если бы Панов деньги не дал, то Кызласов грозился препятствовать приемке работ, то есть компания не получила бы ничего за работы на десятки миллионов.

Экс-гендиректор ОЭЗ в суде в свое оправдание представлял другую версию. Якобы он просил 3 миллиона как возмещение убытков, а себе хотел забрать только 500 тысяч (такая сумма не попадает под категорию особо крупного размера). «Моя ошибка, что я не пошел путем юридических процедур, а пошел более быстрым, как мне казалось, путем. Я потребовал, чтоб Панов выполнил свои обязательства, выплатил 3,5 миллиона рублей, и вопрос будет закрыт. А он, видимо, решил привести меня к уголовному делу, и написал, что я у него вымогаю взятку», – говорил Артемий Кызласов.

Как ранее писал «Новый День», когда судья начала зачитывать приговор, ей стало дурно, вероятно, из-за духоты. Сегодня в Екатеринбурге +29 градусов, а процесс проходил в небольшом зале, заполненном людьми. Сделав перерыв на несколько минут, Марина Валова вернулась в зал и дочитала приговор без каких-либо последствий. Кызласов был взят под стражу в зале суда.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

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