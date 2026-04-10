Бывшего замминистра экономики Шилиманова перевели в колонию-поселение

Бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, осужденный за коррупцию, продолжит отбывать наказание в колонии-поселении.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство адвоката Шилиманова об изменении вида исправительного учреждения. Защита представила в суд положительные характеристики на осужденного. Прокурор и пенитенциарное заведение также не возражали против смягчения условий наказания. Срок отбытия наказания Шилиманова истекает в январе 2029 года, уточнили в суде.

Михаил Шилиманов был осужден в 2021 году за посредничество во взятке, которую вымогал у подрядчика бывший гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов. Но на тот момент бывший замминистра уже отбывал срок за мошенничество с домами «Бухты Квинс» – за это ему дали 5 лет колонии. По совокупности преступлений судья назначила 9 лет колонии строгого режима со штрафом 13 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

