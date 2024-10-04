Бывшему замминистра экономики отказали в освобождении из колонии

Чкаловский суд Екатеринбурга отказал бывшему заместителю министра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову в замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как писал «Новый День», Михаил Шилиманов был осужден за посредничество во взятке, которую вымогал у подрядчика бывший гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов. Но на тот момент бывший замминистра уже отбывал срок из-за мошенничества с домами «Бухты Квинс» – там ему дали 5 лет колонии. По совокупности преступлений судья назвала 9 лет колонии строгого режима со штрафом 13 млн рублей.

По состоянию на день рассмотрения ходатайства Шилиманову оставалось провести в колонии 4 года 3 месяца 23 дня. Прокурор возражал против освобождения Шилиманова из колонии, так как тот не возместил потерпевшей стороне материальный ущерб и не выплатил штраф в доход государства.

Суд согласился с мнением прокурора, отказав в удовлетворении ходатайства о замене Шилиманову неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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