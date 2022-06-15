Приговор по делу экс-руководителя «Титановой долины» устоял в областном суде

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы бывшего гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова, экс-замминистра экономики Михаила Шилиманова, их адвокатов, а также апелляционное представление прокурора на приговор Октябрьского районного суда Екатеринбурга от 9 июля 2021 года.

Рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, облсуд признал смягчающим обстоятельством наличие малолетнего ребенка у Шилиманова, а также сохранил обеспечительную меру в виде ареста имущества Артемия Кызласова до исполнения приговора в части выплаты штрафа. В остальном приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе облсуда.

Как уже сообщал «Новый День», год назад бывшего гендиректора особой экономической зоны Артемия Кызласова признали виновным в вымогательстве взятки, ему дали 10 лет колонии строгого режима. В этот срок зачтут время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом. Он также должен выплатить штраф в 13 миллионов рублей. Экс-замминистра экономики региона Михаил Шилиманов за посредничество во взятке получил 8 лет колонии и штраф в 13 миллионов рублей. По совокупности он приговорен к 9 годам лишения свободы, так как уже отбывает наказание за мошенничество в ЖК «Бухта Квинс».

Напомним, Артемия Кызласова задержали в феврале 2019 года при получении взятки от предпринимателя Дмитрия Панова. Панов утверждал, что Кызласов вымогал у него деньги за подписание актов приема-сдачи выполненных проектных и изыскательских работ. Речь шла о подрядных работах, которые выполняла компания ООО «Проектное дело». Михаил Шилиманов помогал организовывать встречи Кызласова с Пановым, содействуя в передаче взятки.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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