Артемий Кызласов строит «карьеру» в колонии

Бывший генеральный директор «Титановой долины» Артемий Кызласов строит карьеру за решеткой. Как стало известно РИА «Новый День», бизнесмен, осужденный за вымогательство взятки, теперь является комендантом из числа осужденных в ИК-10 на Вторчермете, где он отбывает наказание. Там же с ним отбывает срок и Михаил Шилиманов.

Как сообщают источники РИА «Новый День», предыдущий комендант колонии в ходе плановой проверки со стороны ГУФСИН Свердловской области был уличен в некой провинности, за что сначала угодил в изолятор, а после должен быть переведен для отбывания наказания в другую колонию.

Напомним, Артемия Кызласова задержали в феврале 2019 года при получении взятки от предпринимателя Дмитрия Панова. Панов утверждал, что Кызласов вымогал у него деньги за подписание актов приема-сдачи выполненных проектных и изыскательских работ. Речь шла о подрядных работах, которые выполняла компания ООО «Проектное дело». Михаил Шилиманов помогал организовывать встречи Кызласова с Пановым, содействуя в передаче взятки.

В июле 2021 года суд признал бывшего гендиректора особой экономической зоны Артемия Кызласова виновным в вымогательстве взятки, ему дали 10 лет колонии строгого режима. В этот срок зачтут время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом. Он также должен выплатить штраф в 13 миллионов рублей. Экс-замминистра экономики региона Михаил Шилиманов за посредничество во взятке получил 8 лет колонии и штраф в 13 миллионов рублей. По совокупности он приговорен к 9 годам лишения свободы, так как уже отбывает наказание за мошенничество в ЖК «Бухта Квинс».

Екатеринбург, Елена Васильева

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