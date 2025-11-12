Бывший замминистра экономики Шилиманов останется в колонии

Свердловский областной суд снова отказал бывшему заместителю министра экономики Михаилу Шилиманову, осужденному за коррупционное преступление, в замене оставшегося срока лишения свободы на принудительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как уже сообщал «Новый День», в 2021 году Михаил Шилиманов был осужден за посредничество во взятке, которую вымогал у подрядчика бывший гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов. Но на тот момент бывший замминистра уже отбывал срок из-за мошенничества с домами «Бухты Квинс» – там ему дали 5 лет колонии. По совокупности преступлений судья назвала 9 лет колонии строгого режима со штрафом 13 млн рублей.

29 сентября 2025 года Чкаловский районный суд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката Шилиманова о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде принудительных работ. Адвокат подал апелляцию в облсуд, но сегодня инстанция оставила решение Чкаловского суда без изменения.

Добавим, 6 ноября бывшему гендиректору ОЭЗ «Титановая долина» Артемию Кызласову суд заменил неотбытую часть наказания за получение взятки – 4 года 9 месяцев 5 дней – на принудительные работы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube