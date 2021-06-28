В суде по делу «Титановой долины» готовятся к допросу Кызласова (ФОТО)

В Октябрьском районном суде сегодня продолжают рассматривать дело экс-гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова, которого обвиняют в вымогательстве взятки. Сегодня должны допросить его и его предполагаемого пособника – экс-замминистра экономики Михаила Шилиманова.

Оба подсудимых находятся в зале суда, Шилиманова привели под конвоем, так как он осужден за мошенничество по делу «Бухты Квинс». Кызласов, который находится под домашним арестом, пришел в суд сам. На контакт с прессой он не идет.

В суде к этому моменту продолжают изучать доказательства защиты. Напомним, большая часть судебных заседаний была закрыта от СМИ, пока шел допрос топ-менеджеров ТД.

Кызласова и Шилиманова задержали в феврале 2020 года при получении взятки в БЦ «Высоцкий». По версии следствия, в июле 2019 года руководитель ОЭЗ потребовал у коммерческого директора субподрядной организации «Проектное дело» Дениса Панова взятку в сумме 10 млн рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ. Позже он попросил еще 3 млн рублей. Второй подсудимый, Михаил Шилиманов, выступил в этом деле в качестве посредника при получении денег. Но Панов передумал платить и раскрыл планы сообщников ФСБ, в связи с чем был освобожден от уголовной ответственности.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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