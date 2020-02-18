В СКР впервые прокомментировали дело «Титановой долины»

В свердловском управлении СК России впервые официально прокомментировали уголовное дело в отношении директора «Титановой долины» Артемия Кызласова.

Как сообщили «Новому Дню» в ведомстве, Кызласова подозревают в вымогательстве взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), а бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова в ч.4 ст.291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».

«За совершение наиболее тяжкого из указанных преступлений предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки», – уточнили в СКР по региону. По предварительным данным следствия, в середине 2019 года директор «Титановой долины» потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приёмки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору.

«При этом екатеринбуржец, 1968 г.р., предложил выступить посредником во взяточничестве (способствовать получению и передаче взятки). Вечером 17 февраля 2020 года генеральный директор ОАО принял от представителя подрядной организации часть взятки, после чего, в результате проведённых оперативных мероприятий, подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ РФ по Свердловской области», – сказали в ведомстве.

Сейчас проводится комплекс необходимых мероприятий по выяснению всех обстоятельств преступления, а также проверке информации о возможной причастности задержанных к иным преступным эпизодам. Допрашиваются свидетели, проведены обыски, анализируется финансовая и бухгалтерская документация, должностные инструкции, выполняются иные необходимые следственные действия.

В ближайшее время следствие СКР намерено предъявить подозреваемым соответствующее обвинение, также решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. «Расследование уголовного дела продолжается», – сказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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