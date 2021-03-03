По делу Кызласова свидетелями вызваны представители «Титановой долины»

Сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова и экс-замминистра экономики Михаила Шилиманова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня было окончено исследование письменных материалов дела, которых набралось семь томов.

Помимо прочих документов, к делу приобщены многочисленные положительные характеристики Артемия Кызласова, благодарственные письма и даже почетная грамота от губернатора. Вещественные доказательства гособвинитель предложил исследовать позже.

На следующее заседание, которое назначено на 15 марта, прокурор хочет вызвать свидетелей – представителей «Титановой долины», в том числе нынешнего генерального директора Андрея Антипова, а также директора по проектированию и контролю строительства Алексея Фролова.

Как уже сообщал «Новый День», Кызласова обвиняют в вымогательстве взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), а Шилиманова – по ч.4 ст.291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».

По версии следствия, в июле 2019 года Артемий Кызласов потребовал у коммерческого директора субподрядной организации «Проектное дело» Дениса Панова взятку в сумме 10 млн рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ. Позже экс-директор попросил еще 3 млн рублей. В итоге сумма взятки составила 13 млн рублей. Второй подсудимый, Михаил Шилиманов, выступил в этом деле в качестве посредника при получении денег. Но Панов передумал платить и раскрыл планы сообщников ФСБ, в связи с чем был освобожден от уголовной ответственности. В феврале 2020 года Кызласова и Шилиманова задержали с поличным, летом предъявили обвинение. В конце 2020 и начале 2021 года заседания пять раз переносились из-за болезни фигурантов и других причин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.03.21

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