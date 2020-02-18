«Называл цифры и кинул сверток», – подробности задержания гендиректора «Титановой долины» Кызласова

Стали известны первые подробности задержания Артемия Кызласова, гендиректора ОЭЗ «Титановая долина».

Накануне он встречался с одним из подрядчиков по фамилии Панов. Встречу, как рассказал адвокат Алексей Зорин, организовал экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. «В ходе встречи некто Панов начал говорить какие-то непонятные речи, называть цифры, а затем засунул сверток в диван. И тут началось задержание», – прокомментировал адвокат. Кызласова, по его словам, пять часов продержали в машине около здания СУ СК по Свердловской области, и только потом оформили протокол. Обвинение должно быть предъявлено сегодня. Сейчас гендиректор ОЭЗ находится в ИВС.

Напомним, Артемий Кызласов был задержан накануне в рамках уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Шилиманова также задержали, по предварительным данным ему могут вменить посредничество. В СУ СК по Свердловской области по-прежнему отказываются от комментариев.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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