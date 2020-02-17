Гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки

Сегодня с поличным при получении взятки был задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.

Как сообщают источники РИА «Новый День» в правоохранительных органах, будущее Кызласова кажется не радужным: «Взял много, уедет надолго». Дозвониться до самого Артемия Кызласова в данный момент не удалось.

Некоторые детали задержания раскрыл «Коммерсантъ-Урал». По данным газеты, Кызласову будет предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Напомним, ранее источники агентства предполагали, что в это году менеджмент ОЭЗ «Титановая долина» может поменяться. В правительстве России начали возникать вопросы к реализации проекта особой экономической зоны и – особенно – к финансовой части.

При верстке областного бюджета на 2020 год депутаты заксо отказали «Титановой долине» в средствах на строительство новых объектов. Также известно, что с площадки выходит крупнейший резидент «СТОД-Урал».

Екатеринбург, Верхняя Салда, Елена Владимирова

Екатеринбург, Верхняя Салда. Другие новости 17.02.20

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