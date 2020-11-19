Суд над экс-директором «Титановой долины» начнется в декабре

Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора «Титановой долины» Артемия Кызласова и его сообщника Михаила Шилиманова назначено на 2 декабря. Дело находится в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, судья – Марина Валова.

Как уже писал «Новый День», по версии следствия, в мае 2019 года между «Титановой долиной» и коммерческой организацией был заключен договор подряда на выполнение работ в особой экономической зоне. Фактически генподрядчик в «Титановой долине» не работал, а привлек субподрядчика. В июле 2019 года Артемий Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядной организации взятку в сумме 10 млн рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ. В дальнейшем Кызласов увеличил сумму взятки на 3 млн рублей – всего до 13 млн рублей.

Посредником при передаче взятки Кызласов предложил быть своему знакомому Михаилу Шилиманову. В феврале 2020 года в кафе в центре Екатеринбурга Кызласов принял от директора компании-подрядчика взятку в виде денег в сумме 30 тыс. рублей, а также муляжи денежных купюр на сумму свыше 2,4 млн рублей. Сразу после получения взятки обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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