Уголовное дело о взятке экс-директора «Титановой долины» уходит в суд

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова и его сообщника, экс-замминистра экономики Михаила Шилиманова.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры, по версии следствия, в мае 2019 года между «Титановой долиной» и коммерческой организацией был заключен договор подряда на выполнение работ в особой экономической зоне. Фактически генподрядчик в «Титановой долине» не работал, а привлек субподрядчика. В июле 2019 года Артемий Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядной организации взятку в сумме 10 млн рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ. В дальнейшем Кызласов увеличил сумму взятки на 3 млн рублей – всего до 13 млн рублей.

Посредником при передаче взятки Кызласов предложил быть своему знакомому Михаилу Шилиманову. В феврале 2020 года в кафе в центре Екатеринбурга Кызласов принял от директора компании-подрядчика взятку в виде денег в сумме 30 тыс. рублей, а также муляжи денежных купюр на сумму свыше 2,4 млн рублей. Сразу после получения взятки обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. 19 февраля суд арестовал Кызласова и Шилиманова на два месяца. В апреле обоим продлили арест до 17 июля. 15 июля Кызласова решили отпустить на свободу под залог в размере 2 млн 500 тысяч рублей. Но уже 23 июля областной суд отменил это решение и назначил Кызласову меру пресечения в виде домашнего ареста до 17 октября. В начале августа Кызласов подал заявление об отставке с поста гендиректора «Титановой долины». Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.10.20

Из-за нехватки врачей на вызовы к больным Covid-19 отправили заведующих подстанций скорой помощи. / Министр транспорта обещает дать Екатеринбургу больше автобусов для выполнения указа Куйвашева (ВИДЕО). / УрФУ уходит на дистант до февраля 2021 года. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»