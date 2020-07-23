Артемию Кызласову вернули залог и отправили под домашний арест

Сегодня Свердловский областной суд снова изменил меру пресечения гендиректору ОЭЗ «Титановая долина» Артемию Кызласову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», против освобождения Кызласова под залог выступил зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга. Самого Кызласова и его защиту все устраивало. Следователь ходатайствовал о возвращении Кызласова в СИЗО.

В результате суд постановил: решение Ленинского райсуда от 15 июля об освобождении Кызласова под залог 2,5 млн рублей отменить и назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 17 октября. Залог вернуть залогодателю. Под домашним арестом Кызласов должен находиться в Екатеринбурге на улице Горького.

Напомним, сегодня Свердловский облсуд пересмотрел решение по изменению меры пресечения Михаилу Шилиманову, которого обвиняют в том, что он помог гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову получить взятку в особо крупном размере. Его тоже отправили под домашний арест вместо освобождения под залог.

Ранее «Новый День» сообщал, что рассмотрения апелляции не будет, так как в прокуратуре не увидели оснований для обжалования. Агентство приносит извинения читателям – нас дезинформировала прокуратура Свердловской области. Гособвинение все-таки обжаловало решение суда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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