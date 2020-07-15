Гендиректора «Титановой Долины» выпускают из СИЗО

В Ленинском районном суде сегодня решили отпустить на свободу под залог гендиректора «Титановой Долины» Артемия Кызласова. Он должен внести деньги – 2 млн 500 тысяч рублей – до 27 июля.

Кызласова арестовывали, учитывая, что у него московская прописка и с учетом его должности он может повлиять на свидетелей. Сегодня судья решила, что несмотря на московскую прописку он жил долгое время с семьей в Екатеринбурге, а кроме того, сбор доказательств по делу практически завершен, и нет оснований считать, что Кызласов повлияет на других участников дела.

Отметим, сегодняшнее заседание прошло в закрытом режиме. Журналистов не пускают в суд из-за коронавируса, организовывается трансляция в сообществе суда, однако транслировалась только резолютивная часть. Арестовывали Кызласова аналогичным образом, публично оглашалось только решение суда, с самого процесса СМИ удалили по ходатайству прокурора и адвоката обвиняемого.

Топ-менеджер особой экономической зоны находится в СИЗО с 19 февраля. Его обвиняют по ч.6 ст.290 УК РФ (вымогательство взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Кызласов 17 февраля в кафе БЦ «Высоцкий» получил от подрядчика Дмитрия Панова взятку. Его задержали сразу после получения денег. По версии Кызласова, Панов бросил ему сверток денег, после чего началось задержание. На первом заседании суда по избранию меры пресечения свою вину Кызласов отрицал. Зато признался его предполагаемый сообщник экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Его судят по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Ему должны продлить меру пресечения сегодня через несколько часов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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